قطر تخالف العالم وتدافع عن العدوان التركي على سوريا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة الدوحة

فيما واصلت دول العالم شجب العدوان التركي على سوريا، دعمت قطر العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، وقالت إن العمليات التركية تهدف إلى مواجهة «تهديد وشيك» للأمن التركي.

وقال وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال فعاليات منتدى الأمن العالمي 2019 في دورته الثانية، المنعقد في الدوحة، إن تركيا تحاول إبعاد التهديد عن حدودها، وأضاف أن أنقرة حاولت «حل المسألة خلال أكثر من عام مع الولايات المتحدة، لخلق منطقة آمنة، وإنهاء التهديدات على حدودها»، وأكد أن تركيا لا تود البقاء على الأرض السورية في المستقبل.

يشار إلى أن قطر ارتبطت بعلاقات قوية مع تركيا، ردا على مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر الدوحة منذ عامين، بعد تورطها في دعم الإرهاب، والتسبب في زعزعة استقرار المنطقة.