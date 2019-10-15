ضربات التحالف تدمر تعزيزات الحوثي في مجز والظاهر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - صعدة، عدن

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية سلسلة غارات على مواقع وتحركات وتجمعات ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، في صعدة المعقل الرئيس للحوثي.

واستهدفت ثلاث غارات مواقع الميليشيات في مديرية مجز، وثلاث غارات أخرى في مديرية الظاهر بصعدة، وأدت لتدمير عتاد عسكري ومقتل وإصابة عناصر عدة من مسلحي الحوثي، وسط فرار جماعي لآخرين.

وحذر المركز الإعلامي لمحور كتاف المواطنين في كتاف من الاقتراب أو التجمع قريباً من نقاط العدو أو تجمعاته، حتى لا يصبحوا هدفا مشروعا للطيران ومدفعية المحور، وشدد على أنه تم استهداف مقرات تدريب حوثية، وفي البقع وكتاف دارت مواجهات هي الأقوى وتحت تغطية جوية لمقاتلات التحالف العربي.

من جهة أخرى اتهمت رابطة أمهات المختطفين ميليشيات الانقلاب الحوثية بنقل 400 مختطف من داخل السجن المركزي إلى منطقة عسكرية معرضة لقصف الطيران.

وقالت الرابطة إن الميليشيات قامت بإلباس 400 مختطف داخل السجن المركزي بصنعاء الزي العسكري للقوات الجوية ونقلتهم إلى معسكر الأمن المركزي في منطقة السبعين.

Advertisements

وأضافت الأمهات أن الحوثيين أوهموا المختطفين داخل السجن المركزي أنه سيتم إطلاق سراحهم، محملات ميليشيات الانقلاب مسؤولية حياة المختطفين بعد نقلهم إلى منطقة عسكرية تعرضت سابقا لضربات طيران التحالف.

وناشدت الرابطة منظمة الصليب الأحمر والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وإنقاذ حياة المختطفين وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.

وفي السياق أعلن مختطفون يمنيون في سجون الحوثيين بالعاصمة صنعاء، بدء الإضراب عن الطعام، احتجاجا على استمرار اختطافهم من دون توجيه أي تهمة لهم أو محاكمتهم. وقالت مصادر محلية، إن الاضراب احتجاجا على استمرار اعتقالهم، بعد أربع سنوات من اختطافهم من قبل الحوثيين دون توجيه أي تهم.

مشاهدات يمنية

01.الحكومة اليمنية تسمح بدخول عشر سفن محملة بـالمشتقات النفطية كانت ميليشيات الحوثي عرقلت دخولها من ميناء الحديدة.

02.ميليشيات الحوثي ترفع أسعار تعرفة الاتصالات عبر شبكة يمن موبايل.

03.حملات حوثية منظمة لنهب رجال الأعمال والمحال التجارية.