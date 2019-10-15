شكرا لقرائتكم تركيا تتحدى العالم: سنواصل عمليتنا في سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الرئاسة التركية، الثلاثاء، في تحدٍّ واضح للعالم، أن أنقرة ستواصل عمليتها في سوريا مع أو بدون دعم العالم، ونددت تركيا في بيان لها بالاتفاق بين النظام السوري والقوات الكردية.

وأعلن مدير التواصل في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون لوكالة "فرانس برس": "سنواصل قتال المجموعات الإرهابية، وداعش من بينها، إن قبل العالم بذلك أم لم يقبل".

في حين، وصف ألكسندر لافرينتييف، مبعوث الرئاسة الروسية (الكرملين) إلى سوريا، الهجوم التركي في شمال شرقي سوريا بأنه "غير مقبول".

وأوضح لافرينتييف أن موسكو لم توافق على هذه العملية مسبقاً.

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كما أكد لافرينتييف أن روسيا توسطت في اتفاق بين النظام السوري والقوى الكردية، مما سمح بدخول قوات النظام منطقة يسيطر عليها الأكراد.

وأضاف المبعوث في تصريحات للصحافيين، أن المحادثات بين الأكراد والنظام السوري جرت في قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا وأماكن أخرى.

هجوم غير مقبول

وكان وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، أدان الاثنين بشدّة الهجوم العسكري "غير المقبول" الذي تشنّه تركيا ضد الفصائل الكردية في شمال شرقي سوريا، معتبراً أنه أسفر عن "إطلاق سراح العديد من المعتقلين الخطرين" المنتمين إلى داعش.

وقال إسبر في بيان إن واشنطن ستطلب من حلف شمال الأطلسي اتخاذ "إجراءات" ضد تركيا بسبب "تقويضها" المهمّة الدوليّة لمكافحة داعش".