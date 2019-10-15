شكرا لقرائتكم "بائع الماء" الذي شغل التواصل بصوته.. يذهب للمحكمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعدما خطف الطفل اليمني عمرو أحمد أسماع الكثيرين في الوطن العربي وهو يؤدي بصوت قوي أغنية "حبيبي أنت وينك من زمان" للفنان اليمني صلاح الأخفش، لتستضيفه القنوات الفضائية ويحصل على عرض فني من الملحن صبحي محمد لإطلاق أغنية وفيديو كليب، رفض والده السماح له بالسفر إلى لبنان، وطلب مبلغاً مادياً كبيراً لقاء ذلك، وهو ما رفضه الملحن، بحسب ما تناقلته مواقع إخبارية يمنية.

وقررت والدة الطفل التي انفصلت عن زوجها منذ سنوات، التدخل لإنقاذ ابنها، برفع دعوى ضد الأب للسماح لابنها بالسفر إلى لبنان.

هذا ويستعد "بائع الماء" للوقوف وجهاً لوجه أمام والده غداً الأربعاء في المحكمة.

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ونال الطفل عمرو أحمد، ذو الثمانية أعوام، شهرة فائقة في اليمن منذ اكتشاف موهبته، حيث غزت فيديوهات غنائه موقع يوتيوب، كما تمكن من لقاء فنانه المفضل صلاح الأخفش، بعد تحقيقه هذه الشهرة.

عمرو أحمد الطفل اليمني الذي شغل مواقع التواصل بصوته الشجي

فيما أبدت المطربة السورية، أصالة نصري، إعجابها الشديد بالطفل اليمني، ونشرت على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك"، فيديو وقالت في تعليقها على الفيديو: "ما أحلاك يا روح قلبي ويا أجمل صوت وروح، يا بائع الحب وبائع الطيبة وبائع الفرح يا ابني عمرو بائع الماء".

وأبدى رواد مواقع التواصل إعجابهم بصوت الطفل اليمني، الذي خرج من رحم المعاناة التي تعيشها البلاد جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر عام 2014.