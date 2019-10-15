ترند الموجز|لبنان تحترق..ومصير غامض للقمة..وقصة انتحار مروة..ورعب الأهالي من الالتهاب السحائي..وحقيقة مشاهد تعذيب شهيد الجدعنة

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، القمة على صفيح ساخن.. الأمن يرفض إقامة المباراة على إستاد القاهرة واتحاد الكرة يطالب بحضور جماهيري.. والأهلي والزمالك: لا نعلم شئ، و’’اللي يعرف أبويا وأمي يقولهم مش مسمحاكوا‘‘.. تفاصيل انتحار مروة بـ’’الحبة القاتلة‘‘.. والحزن يخيم على السوشيال ميديا، ومشاهد مرعبة من حرائق لبنان. النيران تجتاج المنازل وسماع أصوات استغاثة من أماكن متفرقة والحكومة تطالب الجميع بالمساعدة، وتطورات قضية ’’شهيد الجدعنة‘‘.. الإفراج عن 14 من المطالبين بإعدام ’’راجح‘‘.. وحقيقة مشاهد تعذيب ’’محمود البنا‘‘ قبل قتله، والالتهاب السحائي يثير الذعر في الإسكندرية.. حقيقة وفاة أول حالة مصابة بالمرض القاتل.. وأسبابه وأعراضه وخطوات الوقاية منه.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

القمة على صفيح ساخن.. الأمن يرفض إقامة المباراة على إستاد القاهرة واتحاد الكرة يطالب بحضور جماهيري.. والأهلي والزمالك: لا نعلم شئ

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن الأمن رفض إقامة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك السبت المقبل فى الجولة الرابعة من عمر الدورى على استاد القاهرة.

وأوضح مسئولو الجبلاية أنه تم إرسال خطاب للأمن باختيار برج العرب لاستضافة مباراة القمة فى موعدها يوم السبت المقبل، وبحضور جماهيرى بواقع 5 آلاف لكل نادٍ، إلا أن الأمن لم يرد حتى الآن.

خاطب النادى الأهلي، مسئولى اتحاد الكرة، للاستفسار عن تأجيل مباراة القمة، خاصة أن الأهلي لم يتلق خطابا رسميا بالتأجيل حتى الآن، رغم الأنباء المتداولة عن تأجيل المباراة .

وأضاف مسئولو الجبلاية أنهم فى انتظار الرد الرسمى من الأمن بشأن تحديد ملعب المباراة النهائى، من أجل إخطار الناديين.

كانت الساعات الأخيرة قد شهدت أنباء قوية حول تأجيل المباراة لأجل غير مسمى بناء على طلب الجهات الأمنية.

مرتضى منصورعن التاجيل: لا أعلم شئ

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه لا يعلم شيئا عن أنباء تأجيل مباراة القمة، مشيرًا إلى أن الأمن إذا رغب في تغيير موعد المباراة سيبلغ اتحاد الكرة في خطاب رسمي.

ورد مرتضى، في تصريحات هاتفية لقناة "الحدث اليوم" صباح اليوم الثلاثاء، على أنباء تأجيل لقاء القمة قائلا: "ليس لدي فكرة".

وأضاف: "لاعبو الزمالك يستعدون بشكل طبيعي وجاهزون لخوض المباراة، وسينتظم الدوليون في التدريبات غدا (الثلاثاء)".

الأزمة تصل لسموحة وفرج عامر يطالب بالعدل

طالب فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة بتطبيق مبدأ العدل إذا ما تم تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وكتب عامر عبر حسابه الشخصي على فيسبوك : "اذا كانت القمة بين الاهلي والزمالك ستؤجل فمن العدل تعديل موعد لقاؤنا مع بيرميدز بعد غدٍ إلى نفس موعد القمة بسبب وجود سبعة لاعبيين من فريق سموحة سيعودوا اليوم عصرًا من تجمع المنتخب الأولمبي والمنتخب الأول ومنتخب الشبا ب ومنتخبات عربية وإفريقية أحدهم تعرض لإصابة شديدة تحتاج ٣ شهور وباقي اللاعبين معظمهم يعاني من شد أو إرهاق أو أي إصابة أخري بالاضافة لعدم مشاركتهم مع الفريق في أي تدريب خاص بالمباراة القادمة."

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’’اللي يعرف أبويا وأمي يقولهم مش مسمحاكوا‘‘.. تفاصيل انتحار مروة بـ’’الحبة القاتلة‘‘.. والحزن يخيم على السوشيال ميديا

خيّم الحزن على أهالي مدينة كفر الزيات، بمحافظة الغربية بعد انتحار فتاة في العقد الثاني من عمرها، تدعى "مروة إبراهيم"، بتناولها حبوب حفظ القمح "حبة الغلال السامة"، إثر مرورها بأزمة نفسية حادة لخلاف مع أسرتها داخل منزلها.

وكان اللواء محمود حمزة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من اللواء سعيد شكري، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بانتحار فتاة تدعى "مروة. إ"، 18 عاما، مقيمة بمدينة كفر الزيات عن طريق تناول حبوب حفظ القمح لمرورها بأزمة نفسية بسبب خلافات عائلية ونقلها لمشرحة مستشفى المنشاوي العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وبحسب موقع "صدى البلد"، تبين من تحقيقات النيابة العامة الأولية عقب الاطلاع على تقرير مفتش الصحة بمستشفي كفر الزيات، أن سبب وفاة الفتاة جاء جراء تناولها حبة الغلال السامة مما تسبب فى إصابتها بالتسمم غذائي وشلل فى أطرافها الحركية مما تسبب فى تدمير جهازها العصبي ووفاتها.

وقررت النيابة العامة إنهاء إجراءات تشريح ودفن جثة الفتاة وتسليمها إلى ذويها استعدادا لدفنها بمقابر العائلة.

وفي سياق متصل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة للفتاة قبل انتحارها، حيث كتبت مروة عبر حسابها بالفيس بوك: "قررت ارتاح وأريح الدنيا كلها مني عشان بقيت حمل تقيل أوي على ناس كتير ادعولي إن ربنا يرحمني ويسامحني علي اللى أنا هعملوا واللي يعرف أبويا وأمي يوصلهم الرساله دي مش مسمحاكوا عشان لولالكم مكنتش وصلت للمرحلة دي".

كما كتبت الفتاة على خاصية حالة "الوتس آب" الخاص بها: "ادعولي بالرحمة وادعوا ربنا يسامحني على اللي هعملوا ...سلام ".

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مشاهد مرعبة من حرائق لبنان. النيران تجتاج المنازل وسماع أصوات استغاثة من أماكن متفرقة والحكومة تطالب الجميع بالمساعدة

اندلعت حرائق كثيفة بمدينة الشوف اللبنانية فى الساعات الأولى من مساء أمس ، وأدت النيران التى وصلت إلى منازل المواطنين وبعض محطات الوقود الموجودة على الطريق السريع فى المنطقة إلى حركة نزوح كبيرة من البعض وإضطر البعض الأخر إلى إفتراش الطرقات

تصدر هاشتاج #لبنان_يحترق موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم الثلاثاء، بعد سلسلة حرائق شهدتها مناطق متفرقة من البلاد منذ أمس الإثنين، واضطرت الكنائس لقرع أجراسها لإيقاظ المواطنين مع اقتراب الحرائق من منازلهم.

كانت سلسلة من الحرائق الواسعة اجتاحت عددا من المناطق اللبنانية، لا سيما فى نطاق محافظة جبل لبنان، حيث أتت الحرائق على مساحات كبيرة من الغابات والمزروعات والأشجار كما حاصرت العديد من المنازل وتسببت فى قيام العديد من المواطنين بإخلاء منازلهم فى بعض المناطق، فيما تواصل أجهزة الدفاع المدنى بالتعاون مع الطائرات المروحية التابعة للجيش جهودها للسيطرة على الحرائق وإخمادها.

رئيس وزارء لبنان

ترأس الرئيس سعد الدين رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني ، اجتماعاً لهيئة مكافحة الكوارث لمتابعة وبحث سبل مكافحة الحرائق التي شبت في العديد من المناطق اللبنانية، وفق تدوينة تم نشرها على حساب مجلس الوزراء اللبناني على موقع تويتر

وانتقد العديد من المدونين عدم سيطرة الدفاع المدنى اللبنانى على الحرائق التى اشتعلت منذ أمس الإثنين، وتواصل امتدادها لمناطق متفرقة.

أشار مدير عمليات الدفاع المدني جورج أبو موسى إلى أنّه خلال 24 ساعة الماضية شهد لبنان أكثر من 104 حرائق توزّعت على كلّ الاراضي اللبنانية، مشدّداً على أنّ جميع العناصر في الدفاع المدني في حالة طوارئ، وهي تعمل بقدرتها القصوى.

وأكد أبو موسى في اتصالٍ مع "النهار" أنّ "سبب عودة الحرائق ليلاً يعود لسرعة الرياح التي وصلت الى 50 كلم بالساعة، ممّا ساعد على اشتداد النيران ووصلوها الى مشارف المنازل"، مشيراً إلى أنّه "حتى الساعة لم تسجل سقوط خسائر في الأرواح".

بدوره، أكد العميد ريمون خطار أنّ "عدد السيارات التابعة للدفاع المدني وصل الى 200 سيارة"، مطالباً الجميع بالمساعدة. وعن أصوات الانفجارات التي سمعت، أشار خطار إلى "وجود بعض الألغام في المنطقة".

من جهتها، أشارت وزيرة الداخلية ريّا الحسن إلى أنّ الطائرات القبرصية بدأت باخماد الحرائق، وفي حال تطوّر الأمر سيتم طلب المساعدة من الاتحاد الاوروبي.

قبرص تساعد في عمليات الإطفاء

طوافات الإطفاء القبرصية تشارك في عملية إخماد الحرائق في بعض البلدات اللبنانية، بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية.

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تطورات قضية ’’شهيد الجدعنة‘‘.. الإفراج عن 14 من المطالبين بإعدام ’’راجح‘‘.. وحقيقة مشاهد تعذيب ’’محمود البنا‘‘ قبل قتله

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديوهات وصور، تزعم تعرض الطالب محمود البنا، المعروف إعلاميا بـ"شهيد الجدعنة"، للتعذيب على يد القاتل محمد راجح وأصدقائه، قبل طعنه بالمطواه.

حقيقة مشاهد تعذيب ’’محمود البنا‘‘ قبل قتله

من جانبه، كشف مصطفى محروس، محامي "محمود البنا"، في تصريحات لـ«بوابة أخبار اليوم»: "لا صحة للصور والفيديوهات المتداولة، وتبين أنها من مدرسة في الأردن، وليست خاصة المجني عليه، حيث لم يتبث تعذيبه من قبل راجح وأصدقائه".

وطالب المحامي وسائل الإعلام والمواطنين بتحري الدقة قبل نشر المعلومات عن القضية.

الإفراج عن 14 من المطالبين بإعدام ’’راجح‘‘

من ناحية أخرى أكدت مصادر أمنية لـ«الوطن»، الإثنين، أنه جرى الإفراج عن 14 من أهالى مدينة تلا بمحافظة المنوفية، الذين تم إلقاء القبض عليهم أثناء مشاركتهم فى مسيرة جابت شوارع المدينة للمطالبة بالقصاص من المتهمين بقتل «شهيد الجدعنة».

وأكدت المصادر أنه لا صحة للشائعات التى يرددها البعض حول إلقاء القبض على فتاة أثناء مشاركتها فى الاحتجاجات.

وتعقد محكمة أحداث شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل محمود البنا، المعروف إعلاميا بـ "شهيد الجدعنة"، يوم الأحد المقبل، الموافق 20 أكتوبر الجاري.

الجناة يفلتون من حكم الإعدام

وفي سياق متصل، أعلن مصدر أمني بمديرية أمن المنوفية، في تصريحات لموقع "صدى البلد"، أن المتهمين في القضية، لم يتعدوا السن القانونية، حيث أنهم سيكملون عامهم الـ 18 في 11 نوفمبر المقبل، وبذلك فإنهم سيخضعون للمحاكمة وفقا لقانون الطفل وأقصى عقوبة فيه قد تصل الي 15 عاما وليس الإعدام.

وأضاف المصدر، أن المتهمين الثلاث سيتم محاكمتهم كحدث وفقا لقانون الطفل أمام محكمة جنايات الأحداث "جنح مستئانف"، مضيفا أن حساب سن المتهم يتم وفقا لوقت ارتكاب الجريمة واقصي عقوبة في قانون الطفل، السجن من 10 الي 15 عاما.

وكانت النيابة العامة، قد أعلنت التفاصيل الكاملة لواقعة مقتل محمود على يد صديقه محمد راجح، في مدينة تلا، بمحافظة المنوفية، كما أمر النائب العام، بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.

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وأصدرت النيابة بيانا، السبت، قالت فيه: "أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوى بإحالة محمد أشرف راجح و3 آخرين "محبوسين"، إلى المحاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بقتل محمود محمد سعيد البنا عمدا مع سبق الإصرار والترصد فى القضية رقم 14568 جنح تلا / المنوفية لسنة 2019".

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 14568 لسنة 2019 جنح، عن حقيقة الواقعة التي بدأت عندما «استاء المجني عليه من تصرفات المتهم قِبَلَ إحدى الفتيات، فنشر كتابات على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام) أثارت غضب المتهم، فأرسل الأخير إلى المجني عليه عبر برامج المحادثات رسائل التهديد، ثم اتفق مع عصبة من أصدقائه على قتله، وأعدوا لذلك مطاوي وعبوات تنفث مواد حارقة للعيون – مصنعة أساساً للدفاع عن النفس -، وحددوا يوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019 موعدًا لذلك».

وأكدت التحقيقات أن المتهمين محمد راجح وإسلام عواد ترصدا للمجني عليه بموضعٍ قرب شارع هندسة الري بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، وما إن ابتعد المجني عليه عن تجمع لأصدقائه حتى تكالبا عليه، فأمسكه الأول من تلابيبه مشهرا مطواة في وجهه ونفث الثاني على وجهه المادة الحارقة، وعلت أصواتهما حتى سمعها أصدقاء المجني عليه فهرعوا إليه وخلصوه من بين يديه، ليركض محاولًا الهرب؛ فتبعه المتهمان حتى التقاه المتهم الثالث: مصطفى الميهي، وأشهر مطواة في وجهه أعاقت هربه وتمكن على إثرها من استيقافه، ليعاجله المتهم الأول بضربة بوجنته اليمنى أتبعها بطعنة بأعلى فخذه الأيسر، وذلك بعدما منعوا أصدقاءه من نجدته مستخدمين المادة الحارقة، ليتركوه مثخناً بجراحه، فنقله الأهالي إلى مشفى تلا المركزي، بينما هرب المتهم الأول على دراجة آلية قادها المتهم الرابع: إسلام إسماعيل.

وانتقلت النيابة العامة إلى المستشفى وناظرت جثمان المجني عليه، كما سألت شهود الواقعة، وأصدرت قرارها بإجراء الصفة التشريحية لجثمان المجني عليه، وبالتحفظ على تسجيلات آلات المراقبة بمكان الواقعة، واطلعت على محتوى الرسائل التي تبادلها المتهم الأول والمجني عليه.

وأظهرت مناظرة النيابة العامة للمجني عليه إصابته إصابتين إحداهما بوجهه والأخرى بأعلى فخذه، وأجمع شهود الواقعة على أن سبب الإصابتين ضربة وطعنة من المتهم الأول للمجني عليه، وأكد أطباء مصلحة الطب الشرعي أن الطعنة التي أصابت فخذ المجني عليه الأيسر هي التي تسببت في وفاته وأنها جائزة الحدوث من مطواة وكالتصوير الذي أجمع عليه الشهود، وشاهدت النيابة العامة بتسجيلات آلات المراقبة وقوع الشجار مع المجني عليه وسط حشدٍ من الفتيان ثم تقهقره ومحاولة هربه ولحاق آخرين به ثم ظهوره بمشهدٍ ثانٍ وآخر يحاول الإمساك به، وبمشهدٍ أخير والدم يسيل من رجله اليسرى، كما اطلعت على رسائل من المتهم إلى المجني عليه سبقت الواقعة تضمنت تهديداً ووعيداً له بإيذائه بدنياً».

وأكدت أقوال متهمين إشهار المتهم الأول مطواة قرن غزال في وجه المجني عليه، ونفث المتهم الثالث المادة الحارقة في وجوه من هبوا لنجدته، بينما قرر متهمان أن المتهم محمد راجح طعن المجني عليه برجله اليسرى.

وكانت مباحث مركز تلا بمديرية أمن المنوفية، قد تمكنت من ضبط المتهمين بقتل محمود البنا.

وضبطت قوات الأمن محمد أشرف راجح المتهم الرئيسي في قتل "محمود"، ومساعديه كل من إسلام عواد 17 عاما، مصطفى محمد 17 عاما ومقيمان جميعا بمدينة تلا.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بقيام محمد أشرف راجح بقتل المجنى عليه بسبب خلافات على مغازلة فتاة، وقررت النيابة، حبسهم، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتعود تفاصيل الجريمة إلى قيام الجاني بالتحرش بفتاة، مما دفع المجني عليه للتدخل، للدفاع عنها، ومن ثم قام "راجح" بطعن "محمود" طعنات متتالية نافذة فى البطن والرقبة، وتوفي على إثرها.

وكشف "مصراوي"، تفاصيل الواقعة، حيث تبين أنه أثناء خروج المجني عليه من حصة للدرس الخصوصي، حاول معاتبة الجاني على قيامه بمعاكسة الفتيات زميلاته في الشارع، وحاول ثنيه عما يفعله، قائلا: "عيب تعاكس زميلاتي أنت جامعي".

وتصدر هاشتاج "#راجح_قاتل"، تريند موقه التواصل، الاجتماعي، تويتر، خلال الساعات الماضية، وطالب رواد السوشيال ميديا بإعدام القاتل، وعودة حق الشاب الذي دفع حياته ثمنا للشهامة والجدعنة.

وفي جنازة مهيبة، شيّع أهالي مدينة تلا، الخميس الماضي، جثمان محمود، وسط حالة من الحزن والغضب، بعد مقتل الشاب، وطالبوا بتطبيق القصاص العادل، لعودة حق الراحل.

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الالتهاب السحائي يثير الذعر في الإسكندرية.. حقيقة وفاة أول حالة مصابة بالمرض القاتل.. وأسبابه وأعراضه وخطوات الوقاية منه

حالة من الذعر عاشها، أهلي محافظة الإسكندرية، بعد تداول شائعة تفيد بوفاة تلميذة، متأثرة بمرض الالتهاب السحائي القاتل.

حقيقة وفاة أول حالة مصابة بالمرض القاتل

من جانبه، نفى الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، في تصريحات لصحيفة "الوطن"، وقوع أي حالة وفاة بالمحافظة نتيجة الإصابة بالالتهاب السحائي، مشيرا إلى أن الطفلة التي توفيت اليوم بمستشفى الصدر ليس بسبب إصابتها بالمرض القاتل.

وأكد عثمان، أنه جرى سحب عينات من تلميذة مدرسة صقر قريش الابتدائية بالمنتزه، والتي توفت صباح اليوم، وتبين سلبية العينات، وأن أسباب الوفاة لا علاقة لها بالالتهاب السحائي.

وكشفت شهادة وفاة الطفلة أن الوفاة بسبب هبوط في الدورة الدموية وتوقف القلب وصدمة تسمميه حادة.

وفي ذات السياق، نشرت بوابة "الفجر"، أسباب وأعراض الالتهاب السحائي وخطوات الوقاية منه.

ما هو الالتهاب السحائي؟

الالتهاب السحائي هو التهاب السحايا الموجودة في الغلاف للدماغ والحبل الشوكي، ويأتي الالتهاب السحائي عادة عن فيروس أو جرثومة "المكورة السحائية"، وينتقل عن طريق قطيرات الإفرازات التنفسية أو إفرازات الحلق، كما ينجم غالبًا عن عدوى (جرثومية أو فيروسية أو فطرية)، ويمكن أن ينتج أيضًا عن تهييج كيميائي ونزف تحت العنكبوتية، وسرطان، وحالات أخرى.

طرق عدوى مرض الالتهاب السحائي

هناك جراثيم مختلفة عديدة يمكن أن تسبب الالتهاب السحائي، وهذه الجراثيم تنتقل من شخص إلى آخر عن طريق رزاز التنفس أو إفرازات الحلق من الحَمَلة، والتلامس، مثل التقبيل، أو العطاس أو السعال على شخص ما، أو العيش في أماكن مغلقة (مثل: مهجع، والتشارك في أواني الأكل أو الشرب) مع شخص مصاب بالعدوى (حامل)، يسهِّل انتشار المرض.

أعراض الالتهاب السحائي

- الصداع بسبب الضوء

- الحُمّى

- تيبس الرقبة عند تحريكها في المستوى الأمامي أو الخلفي، ومن الممكن أن لا تظهر هذه العلامة لدى الأطفال والمسنين.

- تغيير في درجة الوعي

- الغثيان والتقيؤ

- نوبات اعتلال عمل أعصاب الجمجمة.

- أعراض الالتهاب السحائي للرضع والأطفال: (فرط التهيّج - اضطراب في عادات الأكل).

أسباب الالتهاب السحائي وعوامل الخطر

من ضمن أسباب الالتهاب السحائي:

- المكوّرات الرّئويّة (المسؤولة عن نصف الحالات تقريبًا، وتُعتبر المسبّب للقسم الأكبر من حالات الموت).

- المكوّرات السّحائيّة (والتي تظهر أحيانًا بصورة طفح جلدي منتشر، مكوّن من نقاط بارزة ذات اللون الأرجواني).

- المكوّرات المستديمة (نسب الإصابة بهذه الجرثومة في تراجُع مستمر منذ أصبح التطعيم مقبولاً، بل وموصى به للأطفال).

أكثر الناس عُرضةً للإصابة بمرض الالتهاب السحائي

المصابون بالتهاب الأذن الداخليّة، التهاب الجيوب في الوجه.

المصابون بالتهاب الرئتين والتهاب الشَّغاف.

أسباب آخرى للتعرض لمرض الالتهاب السحائي

- التليف الكبدي، الناتج عن إدمان الكحول.

- مرض خبيث في خلايا الدم

- اضطراب عمل الجهاز المناعي

- إصابة في الرأس سببت تسرُّب السائل النخاعي.

وفي النهاية الأعراض الأكثر شيوعًا: (تيبس الرقبة - والحمى الشديدة - والحساسية للضوء - والتخليط - والصداع - والقيء). ويذكر أن 5% إلى 10% من المرضى يموتون عادة في غضون 24 إلى 48 ساعة بعد ظهور أعراض الالتهاب السحائي.

اعرف طرق الوقاية من الالتهاب السحائي

التهوية الجيدة للمكان الذى يجلس فيه الطفل فى المنزل وأتوبيس المدرسة والفصل.

يجب تناول التطعيمات الوقائية وهى 3 أنواع: (تطعيم الأنفلونزا البكتيري للطفل أقل من سنتين - تطعيم المكورات الرئوية للوقاية من الالتهاب البكتيري - تطعيم الالتهاب السحائي من سن سنتين) ويكرر كل عامين للطفل.

الاهتمام الجيد بالنظافة الشخصية واتباع العادات الصحية وتناول الأطعمة الصحية التى تقى من الأمراض، خاصة التى تصيب الجهاز التنفسي.

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