مسؤول بخارجية أميركا: أولويتنا القيام بجهد دبلوماسي لوقف النار بسوريا

أكّد مسؤول في ​وزارة الخارجية الأميركية​ أن "أولويتنا القيام بجهد دبلوماسي لوقف النار في ​سوريا​"، مشيرًا الى ان "عناصر ​القوات الأميركية​ باتوا جميعهم خارج ​مدينة منبج​ السورية".

ولفت الى "أننا لا نزال نسيطر على المجال الجوي في شمال شرق سوريا"، موضحًا أن "حتى الآن لم نر أي عمليات هروب كبيرة ناجحة لمحتجزي داعش في سوريا".

وشدد المسؤول على أن "واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على تركيا في حال عدم التوصل لحل أزمة تدخلها في سوريا".