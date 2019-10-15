ذكرت "الوكالة العربية السورية للأنباء- سانا"، أنّ "​القوات الأميركية​ انسحبت من قاعدة تل بيدر على الطريق الواصل بين ​الحسكة​ والدرباسية باتجاه مركز قواتها في "لايف ستون" عند السد الشرقي على طريق الحسكة- تل تمر".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سانا: قوات الأميركية تنسحب من قاعدة تل بيدر على الطريق الواصل بين الحسكة والدرباسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.