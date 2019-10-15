أكد رئيس ​البرلمان التركي​، مصطفى شنطوب أن "العقوبات لا تقوي ​الدولة​ التي تفرضها بل التي تُفرض عليها"، مشيراً إلى أن "​تركيا​ أخذت بعين الاعتبار كافة الاحتمالات قبل إطلاق العملية"، لافتاً إلى أن "هناك هدف للعملية، وستتواصل في ضوء ذلك، لقد قمنا بالعملية آخذين بعين الاعتبار مثل هذه الاحتمالات، ونواصلها"، مضيفاً "العقوبات لا تقوي الدولة التي تفرضها بل التي تُفرض عليها".

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس البرلمان التركي: العقوبات تقوينا وماضون في معركة "نبع السلام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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