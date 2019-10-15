وزير الدفاع الماليزي: نعتزم مشاركة تركيا في إنتاج مركبات قتالية مدرعة

أعلن وزير الدفاع الماليزي محمد سابو، أنّ "بلاده ستعمل مع ​تركيا​ على إنتاج مركبات قتاليّة مدرّعة، وتركيا واحدة من البلدان الّتي تتعاون معها ​ماليزيا​ في مجال الصناعات الدفاعية".

ولفت خلال جلسة البرلمان، إلى زيارة رئيس الوزراء ​مهاتير محمد​ في 27 تموز الماضي إلى ​أنقرة​، واطلاعه على الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا العسكرية في تركيا. وركّز على "أهميّة إنتاج الأسلحة والمركبات العسكريّة بالنسبة لأمن البلاد"، داعيًا شركات بلاده إلى "اتخاذ إجراءات لاستكمال أوجه القصور في مختلف مجالات الصناعات الدفاعية".

وشدّد سابو على أنّ "حكومة بلاده تواصل جهودها في البحث والتطوير بمجال الصناعات العسكريّة، لتحتلّ مركزًا بين الدول المنتجة للتكنولوجيا العسكريّة في السنوات المقبلة".