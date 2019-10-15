قسد: قوات النظام ستنتشر في مناطق الشمال الغربي من منبج

أكّدت ​قوات سوريا الديمقراطية​ أن "قوات النظام ستنتشر في مناطق ​الشمال​ الغربي من منبج"، موضحة أن "قوات النظام ستنتشر بعمق 1 كلم على الحدود مع ​تركيا​".

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