كمالوندي: اتخذنا خطوات محسوبة لخفض التزاماتنا بالاتفاق النووي

أكد المتحدث بأسم منظمة الطاقة الذرية ال​ايران​ية ​بهروز كمالوندي​ ان "ايران لم تخسر شيئا في ​الصناعة​ النووية، ولم نغلق طريق العودة"، مشيرا الى "اتخاذ خطوات محسوبة لخفض التزامات ايران ب​الاتفاق النووي​".

ولفت إلى "المنظومات القانونية والسياسية في ​العالم​ بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق"، مشيراً إلى ان "​الولايات المتحدة​ وبعد محاولات طويلة على مدى 30 عاما لملء الفراغ الناشئ عن انهيار الاتحاد السوفيتي، لم تنجح بعد وأثبتت أنها عاجزة عن ذلك هذا في نفس الوقت الذي بات فيه العالم مليء بالتهديدات والفرص، وأكثر السيناريوهات التي تسوده حاليا هي سيناريوهات أمنية".

وأشار إلى ان "اللاعبين على الساحة الدولية باتوا يتحينون الفرص، الا أن انتهاز الفرص في ظل ظروف غامضة، ليس أكثر من محاولات للتجربة والخطأ"، مؤكداً أن "​أميركا​ وصلت إلى طريق مسدود في سياستها الداخلية والخارجية"، لافتا الى "التواجد الأميركي الفاشل في دول ك​العراق​ و​افغانستان​".