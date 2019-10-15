نائب الرئيس التركي: العقوبات لاتخيفنا ومكافحة الإرهاب أولويتنا

لفت نائب الرئيس التركي ​فؤاد أوقطاي​ إلى ان "أيا من التهديدات بالعقوبات ليس أكبر من التهديدات ​الإرهاب​ية التي تتعرض لها ​تركيا​ من الجانب الآخر لحدودها الجنوبية"، مشيراً إلى "التهديد الذي يشكله تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، بالنسبة لتركيا".

وأكد أن "الدول لا تتحاور أو تدخل في مساوامات مع منظمة إرهابية ما"، مشدداً على أن "تركيا تكافح الإرهاب، ولا يعقل أن يُطلب منها الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الإرهابيين"، موضحاً أن "تعاون ​بريطانيا​ و​الولايات المتحدة​، مع ي ب ك/ بي كا كا، "أمر مثير للشفقة".

ونوه أن "الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، لم يطلب ضوءا أخضرا من نظيره الأميركي ​دونالد ترامب​، خلال المكالمة الهاتفية بينهما، قبيل بدء العملية"، موضحاً أن "الظروف جعلت تركيا مضطرة لإطلاق هذه العملية ضد الإرهابيين"، مشيراً إلى انه "بغض النظر عما يقوله الآخرون، فتركيا مصممة وعازمة جدا على تطهير المنطقة من الإرهابيين".

ونفى أوقطاي "صحة الادعاءات القائلة باستهداف تركيا لقافلة ​مدنيين​"، قائلا "استكمال العملية وإقامة منطقة عازلة قد يستغرق بضعة أيام، لكننا نبدي منتهى الحرص فيما يخص المدنيين"، مؤكداً "رفض الاتهامات بأن العملية أدت لأزمة إنسانية".