الدفاع التركية: مقتل جنديين تركيين بقصف للمقاتلين الأكراد من منطقة منبج السورية

أعلنت وزارة الدفاع التركية "مقتل جنديين جرّاء قصف مدفعي للمقاتلين الأكراد من منطقة منبج السورية، غداة اشتباكات وقعت في هذه المنطقة بين القوات التركية والمقاتلين الأكراد"، مبيّنةً أنّ "سبعة جنود كانوا قد أصيبوا بجروح في القصف".
وأوضحت في بيان، أنّ "الجيش التركي ردّ على مصدر النيران وقتل 15 "إرهابيًّا" على الأقل.
وقُتل ستة جنود أتراك منذ انطلاق العملية العسكرية التركية في شمال سوريا يوم الأربعاء الماضي. وكان قد دخل الجيش السوري مدينة منبج في إطار اتفاق بين دمشق والأكراد في نهاية الأسبوع الماضي، لصدّ الهجوم التركي.
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