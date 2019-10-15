الدفاع التركية: مقتل جنديين تركيين بقصف للمقاتلين الأكراد من منطقة منبج السورية

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ "مقتل جنديين جرّاء قصف مدفعي للمقاتلين ​الأكراد​ من منطقة منبج السورية، غداة ​اشتباكات​ وقعت في هذه المنطقة بين ​القوات التركية​ والمقاتلين الأكراد"، مبيّنةً أنّ "سبعة جنود كانوا قد أصيبوا بجروح في القصف".

وأوضحت في بيان، أنّ "​الجيش التركي​ ردّ على مصدر النيران وقتل 15 "إرهابيًّا" على الأقل.

وقُتل ستة جنود أتراك منذ انطلاق العملية العسكرية التركية في شمال سوريا يوم الأربعاء الماضي. وكان قد دخل ​الجيش السوري​ ​مدينة منبج​ في إطار اتفاق بين دمشق والأكراد في نهاية الأسبوع الماضي، لصدّ الهجوم التركي.