أردوغان: سنواصل عمليتنا العسكرية في سوريا مع دعم المجتمع الدولي أو من دونه

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "أننا سنواصل عمليتنا العسكرية في سوريا مع دعم المجتمع الدولي أو من دونه".
ودان أردوغان "الاتفاق بين الأكراد والنظام السوري"، واصفًا إياه بالـ "قذر".
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