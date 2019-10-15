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أردوغان: سنواصل عمليتنا العسكرية في سوريا مع دعم المجتمع الدولي أو من دونه

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أكد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ "أننا سنواصل عمليتنا العسكرية في ​سوريا​ مع دعم ​المجتمع الدولي​ أو من دونه".

ودان أردوغان "الاتفاق بين ​الأكراد​ و​النظام السوري​"، واصفًا إياه بالـ "قذر".

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