أردوغان: سنواصل عمليتنا العسكرية في سوريا مع دعم المجتمع الدولي أو من دونه

أكد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ "أننا سنواصل عمليتنا العسكرية في ​سوريا​ مع دعم ​المجتمع الدولي​ أو من دونه".

ودان أردوغان "الاتفاق بين ​الأكراد​ و​النظام السوري​"، واصفًا إياه بالـ "قذر".

