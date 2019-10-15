أعلن رئيس ​الهلال الأحمر​ التركي كرم قنك عن "إرسال أولى قوافل المساعدات الإنسانية إلى مدينة "​تل أبيض​" السورية، بعد تحريرها من تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي في إطار عملية "نبع ​السلام​"، مشيراً إلى ان "الهلال الأحمر كجهة فاعلة في المجال الإنساني ضمن العملية، يعمل بجهد لحماية المدنيين، وتوصيل المساعدات دون توقف للمنطقة، وتأسيس السلام على المدى القريب والبعيد، لتوفير الظروف المناسبة لتشجيع عودة الأهالي".

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الهلال الأحمر التركي: شرعنا بإرسال المساعدات إلى تل أبيض السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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