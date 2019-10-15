بارزاني: زيادة التصعيد في المنطقة ستؤدي إلى عواقب أمنية وإنسانية وخيمة

أكد رئيس حكومة ​إقليم كردستان​ ​العراق​ مسرور بارزاني أن "زيادة التصعيد في المنطقة ستؤدي إلى عواقب أمنية وإنسانية وخيمة"، مشيراً إلى أن "معالجة الخلافات بالحرب والعنف لا تصب بمصلحة أحد، بل يتعين تغليب لغة الحوار سبيلا لحسم النزاعات".

وشدد على "أهمية إيجاد حل جذري للمشاكل العالقة بين ​الحكومة​ المركزية في ​بغداد​ وحكومة الإقليم لتحقيق مصلحة المواطنين العراقيين جميعا".