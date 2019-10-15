الأمم المتحدة: مقتل 85 مدنيا وإصابة 373 خلال حملة الانتخابات الأفغانية

كشفت بعثة ​الأمم المتحدة​ في ​أفغانستان​ أنّ "85 شخصًا قُتلوا وأُصيب 373 آخرون، في أعمال عنف ترافقت مع حملة انتخابات الرئاسة الأفغانية الأخيرة خلال الفترة من 8 حزيران حتّى 30 أيلول"، موضحةً أنّ "في يوم الاقتراع، قُتل 28 مدنيًّا وأُصيب 249 آخرون".

ورغم العدد المرتفع للقتلى والجرحى، إلّا أنّ قوات الأمن الأفغانية ذكرت أنّ يوم الانتخابات مرّ بنجاح، لأنّ "​حركة طالبان​" لم تتمكّن من شنّ أيّة عمليّات كبيرة تعرقل سير الانتخابات.

ولفت الممثّل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان تاداميشي ياماموتو، إلى أنّ "هجمات وتصريحات "طالبان" كشفت عن حملة متعمدة تهدف إلى تقويض العمليّة الإنتخابيّة، وحرمان المواطنين الأفغان من حقّهم في المشاركة في هذه العمليّة السياسيّة المهمّة بشكل حر ّوبدون خوف".