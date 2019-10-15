محمد قباني: إذا وقع زلزال كيف سيصل النواب والوزراء من الجنوب الى بيروت؟

أكّد النائب السابق ​محمد قباني​، في تصريح تلفزيوني، أن "​الحرائق​ ليست وحدها كوارث طبيعية إنما الخوف الأكبر هو من الزلازل"، متسائلًا: "إذا وقع زلزال كيف سيصل النواب والوزراء من ​الجنوب​ الى ​بيروت​؟"

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