أكّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​حسين الحاج حسن​، أنّ "مسؤوليّتنا أن نحافظ على مقدّرات البلد ونجد حلولًا لمشاكله". وشدذد في تصريح تلفزيوني، على أنّ "​الموازنة​ يجب أن تُقر".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحاج حسن: الموازنة يجب أن تُقر ومسؤوليتنا أن نجد حلولا لمشاكل البلد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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