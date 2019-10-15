النشرة: جرحى في حادث سير بين أربع سيارات في صيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا عن وقوع ​حادث سير​ بين أربع سيارات في شارع حسام الدين ​الحريري​ قرب تقاطع ايليا في صيدا مما ادى الى سقوط جرحى.

وقد حضر الى المكان عناصر ​الصليب الاحمر اللبناني​ وعناصر الجمعية الطبية الإسلامية وعملوا على اسعاف الجرحى.

كما حضرت الى المكان ​القوى الامنية​ وفتحت تحقيقاً بالحادث وعملت على تنظيم السير إثر الزحمة التي تسبب بها الحادث.