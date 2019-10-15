النشرة: جرحى في حادث سير بين أربع سيارات في صيدا

افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا عن وقوع حادث سير بين أربع سيارات في شارع حسام الدين الحريري قرب تقاطع ايليا في صيدا مما ادى الى سقوط جرحى.
وقد حضر الى المكان عناصر الصليب الاحمر اللبناني وعناصر الجمعية الطبية الإسلامية وعملوا على اسعاف الجرحى.
كما حضرت الى المكان القوى الامنية وفتحت تحقيقاً بالحادث وعملت على تنظيم السير إثر الزحمة التي تسبب بها الحادث.
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