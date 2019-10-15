اللقيس: وزارة الزراعة مستعدة لتشجير الأحراج التي أكلتها النيران

أكّد وزير الزراعة حسن اللقيس، في تصريح تلفزيوني، أن "الشغور في حراس الأحراج كبير ونحن بحاجة الى عدد أكبر"، مشيرًا الى أن "ما يحصل هو أن كل مركز فيه عنصر أو إثنان ويجب أن يكون العدد أكبر ودورهم حماية الأحراج وحراستها وتقديم تقارير بشأن ذلك".
ولفت اللقيس الى أن "الأمور في البلد يجب ان تدار بطريقة مختلفة"، موضحًا "أننا نبحث عن مساعدات خارجية لإخماد الحرائق التي لا تميز بين أحراج مسيحية وأخرى مسلمة فالقضية وطنية"، معلنًا عن أن "وزارة الزراعة مستعدة لتشجير الأحراج التي أكلتها النيران".
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