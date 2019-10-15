بلدية حاصبيا تحذر المواطنين من إشعال الحرائق لأي سبب كان

حذرت بلدية ​حاصبيا​ المواطنين لاسيما ​المزارعين​ منهم من إشعال ​الحرائق​ أي سبب كان تفاديا لحصول حرائق.

ولفتت ​البلدية​ في بيان لها الى ان "شرطة البلدية في تجوال دائم في خراج البلدة منعا لاشعال الحرائق".

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