بلدية حاصبيا تحذر المواطنين من إشعال الحرائق لأي سبب كان

حذرت بلدية حاصبيا المواطنين لاسيما المزارعين منهم من إشعال الحرائق أي سبب كان تفاديا لحصول حرائق.
ولفتت البلدية في بيان لها الى ان "شرطة البلدية في تجوال دائم في خراج البلدة منعا لاشعال الحرائق".
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