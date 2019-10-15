غرفة المراقبة في مطار بيروت: الطائرات اليونانية المساعدة لم تصل بعد

أفادت غرفة المراقبة في ​مطار بيروت​ لقناة "المنار" بأن "الطائرات اليونانية المساعدة في إخماد ​الحرائق​ التي تحدث عنها وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​ لم تصل بعد".

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