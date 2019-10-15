"أركانسيال" وضعت خطا ساخنا للمساعدة: مركز الدامور احترق بالكامل ومستمرون بالتزاماتنا

أكّدت جمعيّة "أركانسيال" أنّ "الحريق الّذي اندلع في منطقة الجبل وأتى على مركزها في ​الدامور​، لم ينجم عنه أيّ أضرار في الأرواح". وتوجّهت بالشكر والامتنان إلى عناصر ​الدفاع المدني​ و​الجيش اللبناني​ والسلطات المحلّية لـ"شجاعتهم وتضامنهم معها"، وكذلك توجّهت بشكر خاص للأهالي ولأصدقائها على وفائهم.

ولفتت في بيان، إلى أنّ "مركزها في الدامور أمّن بشكل دؤوب حاجات إنمائيّة مستدامة في المنطقة وخدمات للفئات الأكثر حاجة"، مشدّدةً على "أنّها مستمرّة في التزاماتها هذه، على الرغم من الأضرار والخسائر الضخمة الّتي لحقت بالمركز". وأوضحت أنّ "مركز الدامور يضمّ حضانة تستقبل 32 طفلًا، ومركزًا لإعادة ترميم الأثاث المتبرّع به بهدف إعادة تقديمه للفقراء. ويؤمّن المركز عشرات جلسات العلاج الفيزيائي والعلاجات الأخرى شبه الطبّية أسبوعيًّا، ويجمع من حوالى 200 منزل ​النفايات​ القابلة لإعادة التدوير في معمل الفرز التابع له"

وذكرت الجمعية أنّ "في المركز يعمل 35 أجيرًا معظمهم من ذوي الاحتياجات الخاصة الّذين سيواجهون حاليًّا بطالة تقنيّة"، مشيرةً إلى أنّ "في المركز مكاتب لجمعيّة "​كاريتاس​" وذلك من ضمن التزام جمعيّة "أركانسيال" التعاون مع ​المجتمع المدني​". وأعربت عن امتنانها إلى "الدعم الكريم الّذي تلقّته عبر تأمين مكان لها لاستضافة حضانتها، الأمر الّذي سيسمح باستكمال العمل فيها خلال هذا الأسبوع".

ودعت كلّ من يريد دعمها ومساعدتها لتكمل رسالتها في مساعدة الفئات غير المحظيّة وخدمة كلّ محتاج، إلى "الاتصال بها عبر الخط الساخن: 71682458، حيث بإمكان المتّصلين استعراض وسائل الدعم المختلفة الّتي يمكنهم المساهمة فيها بهدف تأمين الإنماء المستدام".