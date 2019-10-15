لفت عضو "كتلة المستقبل" النائب ​سمير الجسر​، في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "الجميع شعر أنّ هناك من يبحث عن مشكلة من وقت إلى آخر، ويخلق توتّرًا".

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كانت هذه تفاصيل خبر الجسر: هناك من يبحث عن مشكلة من وقت إلى آخر وخلق توتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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