نصرالله: لعدم تحويل حادثة الحرائق الى مادة لإثارة الحساسيات طائفية

علق الأمين العام لـ"حزب الله" ​السيد حسن نصرالله​، على إندلاع حرائق في مناطق عدة، مشددا على أن "ما جرى خلال هذا ​النهار​ والأضرار الجسيمة التي لحقت ماديا وبشريا والمناطق الخضراء التي إحترقت، كان مؤثرا جدا على الجميع، ويجب أن نشكر الله أولا على ألطافه ونعمه ورحمته الواسعة، فتقدير الأرصاد الجوية تحدث عن عدة أيام من ​الطقس​ الصعب، لكن ما حصل من مطر وغيث هو من رحمة الله".

ولفت السيد نصرالله في كلمة تلفزيونية الى "أننا يجب أن نتوقف عند الروح المسؤولة والأخلاقية والوطنية التي شهدناها عند الكثير من اللبنانيين الذي عرضوا منازلهم واستعدوا لتقديم شتى أنواع المساعدات. هذا ما نراهن عليه ولا يجب دائما أن ننتظر ​الحكومة​ و​الدولة​"، معتبرا أن "هذه الهبة الشعبية يجب أن تكون نموذجا للتكافل والتعاون والتضامن يبن اللبنانيين على اختلاف مناطقهم وطوائفهم".

وشدد على أنه "يجب أن تتحمل الدولة المسؤوية وتعالج الثغرات"، متمنيا على الجميع "مع الإيجابية التي صدرت أن لا يحولوا هذه الحادثة الى مادة لإثارة الحساسيات الطائفية والمذهبية، ويجب التصرف بمسؤولية كبيرة أمام هذا الحدث".