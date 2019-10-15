لفتت مصادر مطلعة على لقاء رئيسي ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ و​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​، لقناة "المنار"، الى أن "البلد الذي يحترق بنيران الأزمات بحاجة الى خطوات تطفئ هذه النيران وليس الى شائعة أجواء تؤجج من اشتعالها"، مشيرة الى أن "اللقاء تطرق الى موضوع اتساع رقعة ​الحرائق​ التي التهمت مساحات شاسعة من الأشجار الحرجية في ​الشوف​ و​جبل لبنان​ ومناطق لبنانية عدة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المنار: لقاء بري-الحريري تطرق الى موضوع اتساع رقعة الحرائق في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.