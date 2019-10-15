بارود: شراء طوافات السيكورسكي كلف الدولة 0 ليرة ويجب تعزيز قدرات الدفاع المدني

أوضح الوزير السابق ​زياد بارود​ أنّ "عملية شراء طوافات الـ"سيكورسكي- sikorsky" الثلاثة، كلّفت الدولة اللبناية صفر ليرة. كلّ الموضوع كان هبة بما فيه صيانة لمدّة ثلاث سنوات"، مبيّنًا أنّ "الطوافات عملوا حتّى عام 2012، وبعدها توقّفت طوافتان عن العل، وبقيت طوافة واحدة يمكنها أن تستوعب 400 ألف ليتر إلى 4500 ليتر من المياه".

ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "عام 2010، أشاروا إلى أنّ عمليّة الصيانة للطوافات هي بحدود 450 ألف دولار أميركي"، مشدّدًا على أنّ "الحل هو بتعزيز قدرات ​الدفاع المدني​، فعناصره يرمون بأنفسهم على النيران من دون حماية كافية، والآليّات الخاصّة بهم غير كافية".