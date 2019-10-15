أوضح الوزير السابق زياد بارود أنّ "عملية شراء طوافات الـ"سيكورسكي- sikorsky" الثلاثة، كلّفت الدولة اللبناية صفر ليرة. كلّ الموضوع كان هبة بما فيه صيانة لمدّة ثلاث سنوات"، مبيّنًا أنّ "الطوافات عملوا حتّى عام 2012، وبعدها توقّفت طوافتان عن العل، وبقيت طوافة واحدة يمكنها أن تستوعب 400 ألف ليتر إلى 4500 ليتر من المياه".
ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "عام 2010، أشاروا إلى أنّ عمليّة الصيانة للطوافات هي بحدود 450 ألف دولار أميركي"، مشدّدًا على أنّ "الحل هو بتعزيز قدرات الدفاع المدني، فعناصره يرمون بأنفسهم على النيران من دون حماية كافية، والآليّات الخاصّة بهم غير كافية".
كانت هذه تفاصيل خبر بارود: شراء طوافات السيكورسكي كلف الدولة 0 ليرة ويجب تعزيز قدرات الدفاع المدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.