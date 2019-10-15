ماريو عون: إذا تبيّن أن سلسلة الحرائق حادث إجرامي فأقول إنه ضد العهد

أكّد عضو تكتل "لبنان القوب" النائب ماريو عون، في تصريح تلفزيوني، أنه "حتى الساعة الثانية ظهرًا الحرائق طالت المناطق المسيحية وغيري طرح ذلك ولقد قلت إنني أوجه تحية وشكر الى إخواننا في الضاحية الجنوبية وهم يساعدون أهل الدامور على إطفاء الحرائق"، مشددًا على أن "إذا في حدا مش طائفي هو ماريو عون".
واعتبر عون أنه "إذا تبيّن أن سلسلة الحرائق حادث إجرامي فأقول إنه ضد العهد"، لافتًا الى أن "فريقنا لا يلام، العوذ بالله. نحن منذ الصباح بالقرب من شعبنا".
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