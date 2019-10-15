شكرا لقرائتكم خبر عن تشريعية البرلمان تبحث الأحد المقبل 4 اتفاقيات ..تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة ، خلال اجتماعها ، الأحد المقبل ،أربعة اتفاقيات دولية حيث تبحث اللجنة طريقة إقرارها وهل تخضع في اقرارها البرلمان ومدى تطابقها مع الدستوروالقانون وتشمل تلك الاتفاقيات. 1.قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 512 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية بشأن التعاون المصرى الامريكى للعلوم والتكنولوجيا والموقع فى القاهرة بتاريخ 4/8/2019. 2.قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 513 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بشان برنامج تجديد القاطرات - المساعدة فى انشاء شركة لنقل البضائع عبر السكك الحديدية تابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك بمبلغ 940 الف يورو والموقع بتاريخ 19/8/2019. Advertisements 3.قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 514 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية بشان برنامج تجديد القاطرات - المساعدة فى تنفيذ المشتريات وذلك بمبلغ 555 الف و343 يورو والموقع بتاريخ 2019/8/19. 4.قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 519 لسنة 2019 بشان الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وصندوق الاوبك للتنمية الدولية ( اوفيد ) بمبلغ 14 مليون دولار امريكى وذلك لتنفيذ مشروع مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد والموقع بتاريخ 24/7/2019.

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