محمد صلاح يتعاطف مع لبنان ويدعو لشعبه في أزمة الحرائق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – (الخليج 365):

أعلن لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي تعاطفه مع لبنان الذي يتعرض لسلسلة كبيرة من الحرائق منذ مساء يوم الاثنين.

وكتب صلاح على حسابه على تويتر، الثلاثاء " كامل تعاطفي مع الأشقاء في لبنان ودعواتي أن يحفظهم الله ويبعد عنهم كل شر".

التهمت النيران التي لم يعرف بعد أسباب اندلاعها مساحات شاسعة وحاصرت مدنيين في منازلهم، ولقي شخص واحد على الأقل حتفه، ونُقل 18 شخصا حتى الآن إلى المستشفى بحسب الصليب الأحمر اللبناني.

وأحصى الدفاع المدني اللبناني اندلاع أكثر من مئة حريق، لم تتمكن فرقه من إخمادها طيلة الليل، قبل أن تتوسع رقعة النيران بفعل سرعة الرياح، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية. وتراجعت حدّة الحرائق نسبياً مساء الثلاثاء بعد تطويق عدد منها وبدء تساقط الأمطار في مناطق متفرقة.