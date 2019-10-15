رئيس رومانيا يعين زعيم الحزب الليبرالي المعارض رئيسًا للوزراء

أعلن الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس اليوم الثلاثاء تعيين زعيم "الحزب الليبرالي" المعارض لودوفيتش أوربان رئيسا للوزراء، وكلفه بتشكيل حكومة انتقالية حتى إجراء انتخابات برلمانية العام المقبل. حتى إجراء انتخابات برلمانية العام المقبل. وذكرت قناة (يورونيوز) الأوروبية أن حكومة رئيسة الوزراء فيوريكا دانسيلا انهارت الشهر الجاري بعد أن خسرت اقتراع حجب الثقة في البرلمان، مشيرة إلى أنه يتعين على أوربان الآن تشكيل حكومة وبرنامج حكومي ينالان ثقة البرلمان. فيوريكا دانسيلا انهارت الشهر الجاري بعد أن خسرت اقتراع حجب الثقة في البرلمان، مشيرة إلى أنه يتعين على أوربان الآن تشكيل حكومة وبرنامج حكومي ينالان ثقة البرلمان.

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