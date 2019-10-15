النقد الدولي: مصر نموذج لامع للدول التي طبقت برنامج إصلاح قويًّا وناجحًا

أكدت كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي أن مصر أصبحت نجماً لامعاً ليس في منطقتها فحسب، وإنما في القارة الأفريقية، وصارت نموذجاً يحتذى به الآخرون ويتطلعون للاستفادة منه، موضحة أن ما حققته مصر في تطبيقها المتميز للإصلاحات الاقتصادية لم يكن مفيداً لها فقط، وإنما أيضاً فيما يخص مستقبل عمل الصندوق مع دول أخرى، بعدما باتت نموذجاً يسعى الصندوق لاحتذائه مع دول العالم التي ترغب في تبني برامج إصلاح اقتصادي.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء مع جورجييفا، والوفد المرافق لها، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسفير مصر بالولايات المتحدة الأمريكية ياسر رضا، والدكتور حازم الببلاوي ممثل المجموعة العربية لدى صندوق النقد الدولي.



واستهل رئيس الوزراء اللقاء بتوجيه التهنئة للمدير العام لصندوق النقد الدولي على اختيارها لهذا المنصب، مشيداً بما تتمتع به من خبرات كبيرة خلال فترة عملها في البنك الدولي، وهو ما سوف ينعكس بشكل إيجابي على سياق العمل في

الصندوق خلال الفترة القادمة.



ونقل مدبولي تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي لجورجييفا، وتأكيد الرئيس تطلع مصر لاستمرار علاقات التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، من أجل الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، من خلال برنامج جديد للتعاون يركز على تحقيق مستهدفات محددة.



وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية والبناء والإنتاج، وأن يأخذ القطاع الخاص خلال السنوات القليلة القادمة زمام قيادة قاطرة التنمية في البلاد، لا سيما بعد كل الجهود التي قامت بها الحكومة في تمهيد الطريق للقطاع الخاص خلال السنوات الماضية، عن طريق تنفيذ مشروعات بنية تحتية ومرافق تخدم أغراض التنمية.

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وفي هذا الإطار، تطرق رئيس الوزراء إلى الحوافز والإصلاحات التي تمت خلال الفترة الماضية في القطاع الصناعي، وتضمنت تدشين المنظومة الإلكترونية الجديدة لتخصيص الأراضي الصناعية، بالإضافة إلى البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات، وكذلك تخفيض أسعار الطاقة للقطاع الصناعي من أجل مساعدة الصناعات المصرية على المنافسة عالمياً.



وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى تطبيق

آلية التسعير التلقائي للوقود، من خلال قرار اللجنة المعنية بالأمر بتخفيض أسعار البنزين والمازوت، وفقاً للمعادلة السعرية التي تم وضعها.



وأشادت المدير العام لصندوق النقد الدولي، من جانبها، بالفريق الحكومي المصري المسئول عن تطبيق وتنفيذ برنامج الإصلاح وما قام به من جهود متميزة.. معربة عن امتنانها للدعم الذي تلقته من مصر لاختيارها في منصبها الجديد، وطلبت نقل تحياتها وتهانيها للرئيس عبدالفتاح السيسي على النجاح المذهل الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي، وفي ظروف لم تكن سهلة، مشيرة إلى حديثها في خطبة هامة لها منذ يومين وأنها استخدمت مصر كنموذج لامع للدول التي طبقت برنامج إصلاح قويا وناجحا.



وأكدت جورجييفا تطلعها لتدشين برنامج تعاون قوي مع مصر خلال الفترة القادمة، من أجل الحفاظ على النجاحات التي حققها برنامج الإصلاح، والمساهمة في العمل على تعزيز الإصلاح الهيكلي.



وأضافت أن ما أبهرها خلال زيارتها الأخيرة لمصر هو حجم الالتزام الكبير من جانب رئيس الجمهورية والحكومة للقيام بكل ما من شأنه تحقيق التطوير المنشود في مصر، في إطار رؤية متكاملة لمستقبل مصر، لكن مع ذلك فإن هناك حاجة لأن تتواكب المستويات الحكومية الأقل مع هذا القدر من الالتزام، وتعمل بنفس مستوى الحماس، حتى يتسنى تحقيق النتائج المرجوة.



وفى هذا الصدد، أشارت جورجييفا إلى أهمية أن يتضمن البرنامج الجديد تعاوناً في مجال بناء القدرات وتحسين الأداء للكوادر المصرية.. فيما أبدى رئيس الوزراء اتفاقه في الرأي حول هذه النقطة، مؤكداً ضرورة التركيز على تحسين قدرات الموارد البشرية.