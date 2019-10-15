الرئيس الجزائري المؤقت يتسلم أوراق اعتماد 5 سفراء جدد

تسلم الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماد 5 سفراء جدد بالجزائر. وذكر بيان للرئاسة الجزائرية أن الرئيس بن صالح استقبل اليوم سفراء لبنان والنمسا وكرواتيا والمملكة العربية الرئيس بن صالح استقبل اليوم سفراء لبنان والنمسا وكرواتيا والمملكة العربية السعودية والبرازيل بحضور وزير الشئون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم.

وكان الرئيس بن صالح قد تسلم أيضًا في وقت سابق اليوم أوراق اعتماد السفير أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر.

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