الاحتلال الإسرائيلي يجبر مواطنًا مقدسيًّا على هدم منزله بيده جنوب القدس

هدم مواطن مقدسي، اليوم الثلاثاء، أجزاء من بنايته السكنية في قرية صور باهر جنوب القدس، بحجة "قربها من الشارع الأمني" المقام على أراضي الأهالي في البلدة.

وأوضح حمادة حمادة رئيس لجنة الدفاع عن أراضي حي وادي الحمص في صور باهر أن البناية تقع في منطقة (A) وتم

بناؤها وفق تراخيص البناء من السّلطة الفلسطينيّة، إلا أن الحاكم العسكري الإسرائيلي أصدر قرارا بهدمها بحجة "قربها من الشارع الأمني"، وصادقت على القرار المحكمة الإسرائيلية "العليا".



وأوضح حمادة أن المواطن صاحب البناية ويدعى محمد الاطرش شرع بهدم

أجزاء من بنايته المكونة من 4 طوابق وتسوية، مشيرا إلى أن الاطرش اضطر لتنفيذ الهدم يدويا رغم صعوبته، في محاولة لحماية حماية الطوابق السفلية. ولفت إلى هدم عشرات المنازل السكنية في قرية صور باهر بحجة "الشارع الأمني".



ويمثل هدم المنازل ركنا أساسيا في السياسة الإسرائيلية للتضييق على الفلسطينيين وإخراجهم من مدينتهم ضمن سعي الاحتلال لمواصلة عمليات التهجير الممنهج والتطهير العرقي البطيء.