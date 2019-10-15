فرنسا: داعش سيعود بسبب قرارات أميركا وتركيا في سوريا

قال رئيس الوزراء الفرنسي أدوار فيليب، اليوم الثلاثاء، إن تنظيم داعش الإرهابي سيعود لا محالة في شمال شرق سوريا وشمال غرب العراق بعد القرارات الأمريكية والتركية.

وأوضح فيليب، في رد على أسئلة كثيرة طرحت عليه أمام الجمعية الوطنية بشأن العدوان التركي على شمال سوريا، أن تركيا والولايات المتحدة "تتحملان مسؤولية كبيرة جدا" إزاء ما آل إليه الوضع في شمال شرق سوريا، وفي "المنطقة" بشكل عام، معربا عن "الأسف" لصدور "قرارات كارثية" خلال الفترة الأخيرة.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي إنه ستكون لهذه القرارات "تداعيات خطيرة جدا" معربا عن "استهجانه" لها.

وأضاف المسؤول الفرنسي أن "الذين اتخذوا هذه القرارات يتحملون مسؤولية كبيرة جدا في المنطقة".

وأشار أدوار فيليب إلى أن هذه القرارات "تعيد النظر في خمس سنوات من جهود قوات التحالف الدولي والتي كان الأميركيون الشريك الأساسي فيها" ضد تنظيم داعش المتطرف.

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وتابع "نلاحظ أن الفوضى التي بدأت بالظهور ستساعد على عودة" تنظيم داعش.

وقال المسؤول الفرنسي "إن هذه القرارات كارثية لقوات سوريا الديمقراطية"، موجها تحية إلى "من نحن مدينون لهم" في الحرب ضد التنظيم المتشدد.

وأكد أن القرارات "كارثية للسكان المدنيين، وكارثية لعملية البحث عن حل سياسي في سوريا الذي يبتعد مع كل تقدم لتركيا".

وردا على سؤال حول وجود القوات الخاصة الفرنسية في شمال سوريا وعن سلامة هذه القوات، قال رئيس الحكومة الفرنسية إن "هناك مستشارين مدنيين وعسكريين فرنسيين في شمال شرق سوريا".

وخلص إلى القول "هدفنا الأساسي هو العمل لضمان سلامتهم وهذا ما نقوم به".