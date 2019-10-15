اتفاق وشيك بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن "بريكست"

قال نائب أوروبي بارز إن الاتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"بريكست" أصبح "في المتناول"، وذلك مع سعي فريقي التفاوض البريطاني والأوروبي إلى تجاوز خلافاتهما قبل قمة الاتحاد الأوروبي المقررة بعد غدٍ الخميس.

وقال النائب الأوروبي اليساري مارتن شيرديوان، وهو عضو في الفريق الذي يشرف عن خروج بريطانيا من الاتحاد بالنيابة عن البرلمان الأوروبي، "لقد أصبح الاتفاق الآن في المتناول"، وذلك بعد إحاطة قدمها مفاوض الاتحاد الأوروبي مع بريطانيا ميشيل بارنييه.

وأضاف "الآن، يجب القيام بكل شيء لتهيئة الأساس القانوني لضمان العملية السياسية في إيرلندا الشمالية، والحفاظ بشكل دائم على الحقوق الاجتماعية لمن يتأثرون مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

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ووفق ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، فإن أي نص قانوني لمسودة الاتفاق بين الجانبين، سيعتمد على ما إذا كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يتمتع بدعم من البرلمان البريطاني، مع ضرورة تأمين مساندة الحزب الديمقراطي الوحدوي في إيرلندا الشمالية.

وحذر مسؤولون أوروبيون من أن المباحثات لم تختتم بعد، وأنه ربما تطرأ مشاكل بحلول منتصف الليل اليوم الثلاثاء، فيما يتعلق بالموعد النهائى لخروج بريطانيا، ولكن هناك مؤشرات واضحة على أن نصاً قانونياً سوف يتم تقديمه إلى الوفود الوطنية المشاركة في المباحثات صباح غدٍ الأربعاء، بحسب ما ذكره دبلوماسي أوروبي.