لودريان سيبحث في العراق مصير مقاتلي داعش الأجانب

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان، اليوم الثلاثاء، إنه سيزور العراق لإجراء محادثات تتعلق بمصير المقاتلين الأجانب في صفوف تنظيم داعش الإرهابي.

وسيجري لودريان مباحثات مع السلطات العراقية في العاصمة بغداد ومع السلطات في إقليم كردستان العراق بشأن الأمن في المخيمات التي يعتقل فيها الإرهابيون الأجانب في أعقاب إطلاق العملية التركية في شمال شرق سوريا.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، أمام النواب في الجمعية الوطنية، "المقاتلون المتشددون، وقلت في السابق هناك 10 آلاف منهم حاليا في سجون ويتعين ضمان أمنهم وسلامتهم. ولهذا السبب سأتوجه ... إلى العراق بعد فترة قصيرة للتحدث مع جميع اللاعبين ومن بينهم الأكراد".

اقرأ أيضا... الدنمارك ستسحب الجنسية ممن قاتل مع داعش

وتعتبر قضية المقاتلين الأجانب في صفوف داعش الذين تم أسرهم بعد هزيمة التنظيم المتشدد إحدى أكثر المسائل الشائكة. ففرنسا ودول غربية عديدة، يحمل هؤلاء المقاتلون جنسياتها، ترفض استلامهم وتدعو إلى محاكمتهم في العراق وهو المكان الذي ارتكبوا فيه جرائمهم.

وأعيد طرح قضية مقاتلي داعش الأجانب بعد العدوان العسكري التركي على سوريا حيث عبرت دول ومنظمات عدة عن خشيتها من أن تنصرف قوات سوريا الديمقراطية التي تحرس السجون والمخيمات التي يقيم فيها المقاتلون إلى قتال القوات التركية ما يسهل عملية هروب السجناء وعائلاتهم.