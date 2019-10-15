قايد صالح يشيد بالقرارات التي اتخذت منذ استقالة الرئيس الجزائري

أشاد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الجزائري، اليوم الثلاثاء،بالقرارات التي اتخذت منذ استقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

وقال قايد صالح، في تصريحات اليوم الثلاثاء، إن قطار الجزائر وضع على السكة الصحيحة والمأمونة.

وأضاف أن "المصادقة على مشروعي قانوني المحروقات والمالية خلال مجلس الوزراء هو إضافة حقيقية من شأنها إنعاش الاقتصاد الوطني وإعطاء نفس جديد للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية".

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وأكد رئيس أركان الجيش الجزائري أن "القرارات الشجاعة التي تم اتخاذها منذ بداية الأزمة أثبت الأيام صوابها ومصداقيتها لأنها تصب في مصلحة الشعب والوطن"، معتبراً أن "إحداث السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يمثل حجر الزاوية لعوامل نجاح الاستحقاق الرئاسي الحاسم".

وأعلنت السلطة المستقلة للانتخابات عن إعادة فتح باب المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية في الفترة من 12-17 أكتوبر الجاري لإتاحة الفرصة للناخبين الجدد بتسجيل أنفسهم.

وأضافت أن 139 مرشحاً محتملاً سحبوا استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل.