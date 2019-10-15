"قسد" تستعيد السيطرة على كامل مدينة رأس العين

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بأن قوات سوريا الديموقراطية (قسد) تمكنت من استعادة كامل مدينة رأس العين القريبة من الحدود مع تركيا.

وذكر أن استعادة قسد للمدينة جاءت في إطار الهجوم المعاكس الذي بدأته مساء أمس، وبعد اشتباكات عنيفة مع القوات التركية والمسلحين الموالين لها في المنطقة.

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وأوضح أن قوات قسد، التي يقودها الأكراد، تمكنوا من استعادة السيطرة على كامل مدينة رأس العين، ليقتصر وجود القوات التركية على منطقة معبر رأس العين. واستعادت قسد أيضاً السيطرة على بلدة تل حلف بمحيط رأس العين.