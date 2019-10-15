الكونجرس الأميركي يسعى لإلغاء أمر ترامب سحب القوات من سوريا

أعلنت زعيمة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، اليوم الاثنين، أنها اتفقت مع نواب جمهوريين على ضرورة إصدار قرار يلغي قرار الرئيس دونالد ترامب "الخطير" بسحب القوات من شمال سوريا حيث تشن القوات التركية هجوما.

وقالت بيلوسي إن الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس يمضون قدما في مشروع قرار فرض عقوبات واسعة على تركيا بسبب عمليتها العسكرية، مؤكدة أن الإجراءات التي يخطط لها البيت الأبيض ليست كافية.

وهدد ترامب بفرض عقوبات على تركيا لدفعها لوقف هجومها في شمال سوريا.

وواجه قرار ترامب، سحب القوات الأميركية من المنطقة التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية ممهدا الطريق للهجوم التركي، انتقادات واسعة داخل بلاده خاصة أن هذه القوات تحالفت مع الولايات المتحدة لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي.

وكتبت، في تغريدة على تويتر، "كان على رأس أولوياتنا الاتفاق على أنه يجب أن نصدر قرارا من الحزبين ومن مجلس الكونجرس لإلغاء قرار الرئيس الخطير في سوريا فورا".

وقالت إن مجموعة العقوبات، التي يعتزم البيت الأبيض فرضها، لن ترضي على الأرجح أعضاء الكونجرس الغاضبين ومن بينهم الجمهوريون.

وأوضحت "نظرا لأن الرئيس أعطى الضوء الأخضر للأتراك للقصف وبالتالي إطلاق عنان داعش فعليا، علينا أن نضع مجموعة عقوبات أقسى من تلك التي يقترحها البيت الأبيض".

وكان وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين قد أعلن الجمعة أن الرئيس الأميركي أمر بعقوبات صارمة ضد أنقرة لكن لم يتم تفعيلها حتى الآن.