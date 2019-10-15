كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين: حجم الصفقات الجديدة بين روسيا والإمارات بلغ نحو 1.4 مليار دولار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، اليوم الثلاثاء، أن حجم الصفقات الجديدة، التي اُبرمت بين روسيا والإمارات بلغ نحو 1.4 مليار دولار.

وقال الرئيس الروسي، في لقطات نقلتها قناة "روسيا 24" اليوم، "تم اليوم إبرام صفقات جديدة، الحديث يدور عن مشاريع تبلغ قيمتها نحو 1.4 مليار دولار، وتغطي مجالات عديدة".

كما أعرب الرئيس الروسي عن ترحيبه بمشاركة الإمارات في رأس المال التأسيسي لشركة "أوروس" الروسية المصنعة لسيارة الشخصيات الهامة.

كما أشار الرئيس الروسي في وقت سابق، إلى أن الصندوق السيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة أصبح واحدًا من أوائل الشركاء في الصندوق، وقد تم بالفعل تنفيذ أكثر من 45 مشروعًا بقيمة 2.3 مليار دولار، وتجاوز العائد على هذه الاستثمارات بشكل ملحوظ المعايير العالمية.

وبدأت اليوم الثلاثاء، 15 أكتوبر، مفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ويتصدر الموضوعات الرئيسية للمحادثات زيادة التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والقضايا الدولية والإقليمية مع التركيز على الوضع في سوريا وليبيا واليمن ومنطقة الخليج.

وتواصل روسيا والإمارات أيضا التنسيق بشأن الوضع في السوق العالمية للنفط، سواء في إطار "أوبك+" أوعلى مستوى منتدى البلدان المصدرة للغاز.

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