كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين: حجم الصفقات الجديدة بين روسيا والإمارات بلغ نحو 1.4 مليار دولار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
صرح فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، اليوم الثلاثاء، أن حجم الصفقات الجديدة، التي اُبرمت بين روسيا والإمارات بلغ نحو 1.4 مليار دولار.
وقال الرئيس الروسي، في لقطات نقلتها قناة "روسيا 24" اليوم، "تم اليوم إبرام صفقات جديدة، الحديث يدور عن مشاريع تبلغ قيمتها نحو 1.4 مليار دولار، وتغطي مجالات عديدة".
كما أعرب الرئيس الروسي عن ترحيبه بمشاركة الإمارات في رأس المال التأسيسي لشركة "أوروس" الروسية المصنعة لسيارة الشخصيات الهامة.
كما أشار الرئيس الروسي في وقت سابق، إلى أن الصندوق السيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة أصبح واحدًا من أوائل الشركاء في الصندوق، وقد تم بالفعل تنفيذ أكثر من 45 مشروعًا بقيمة 2.3 مليار دولار، وتجاوز العائد على هذه الاستثمارات بشكل ملحوظ المعايير العالمية.
وبدأت اليوم الثلاثاء، 15 أكتوبر، مفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
ويتصدر الموضوعات الرئيسية للمحادثات زيادة التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والقضايا الدولية والإقليمية مع التركيز على الوضع في سوريا وليبيا واليمن ومنطقة الخليج.
وتواصل روسيا والإمارات أيضا التنسيق بشأن الوضع في السوق العالمية للنفط، سواء في إطار "أوبك+" أوعلى مستوى منتدى البلدان المصدرة للغاز.
زيارة الرئيس الروسي للإمارات
هذا ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الإمارات، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في زيارة تاريخية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وكان في استقباله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.
وأكد الشيخ محمد بن زايد، وبوتين، على عمق العلاقات الاستراتيجية، التي تجمع البلدين، لافتين إلى أنهما مستمرين في تعزيز التعاون بينهما.
حيث تصطف طرق العاصمة بأعلام كلا البلدين، تزامناً مع انطلاق الأسبوع الإماراتي-الروسي وبدء الاحتفالات الثقافية في قصر الإمارات.
وقد توجه بوتين وآل نهيان من المطار إلى قصر الوطن الرئاسي، الذي أقيمت فيه مراسم استقبال رسمية للرئيس الروسي ويستضيف جلسة محادثات روسية إماراتية بمشاركة وفدين كبيرين من البلدين، ليعقد بعد ذلك الزعيمان مباحثات ثنائية.
وسوف يبحث الجانبين قضايا "مكافحة الإرهاب والتسوية في سوريا وليبيا واليمن، والأوضاع في الخليج"، لافتا إلى أن "القضية المحورية على أجندة المحادثات هي التعاون التجاري الاقتصادي".
وهذه الزيارة، التي وصفتها وسائل الإعلام الإماراتية بالتاريخية والثانية لبوتين إلى الإمارات منذ 2007، فيما عقد الرئيس الروسي 10 لقاءات مع ولي عهد أبوظبي إضافة إلى سلسلة اتصالات هاتفية، كان آخرها في 10 يونيو الماضي.
وتأتي الزيارة بعد أيام فقط من عودة رائد الفضاء الإماراتي الأول من روسيا بعد مهمة ناجحة إلى محطة الفضاء الدولية، والتي كانت نتيجة لاتفاق حكومي دولي.