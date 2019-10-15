كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ظريف ينفي قيام مسؤول أمني إمارتى بزيارة طهران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الثلاثاء أن مستشار الأمن القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة قد زار طهران في الآونة الأخيرة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء " تسنيم".

وجاء هذا التصريح رداً على تقرير صادر عن شركة "ميدل إيست آي" للأنباء على الإنترنت التي تتخذ من لندن مقراً لها، والتي تفيد بأن طاحون بن زايد مستشار الأمن القومي في دولة الإمارات العربية المتحدة وشقيق ولي العهد الأصغر، زار طهران يوم 11 أكتوبر في مهمة سرية لنزع فتيل النزاعات في الخليج.