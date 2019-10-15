كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شركة سيارات عالمية تؤجل إنشاء مصنع لها في تركيا... بسبب "نبع السلام" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة "فولكسفاجن" للسيارات الألمانية العالمية، اليوم الثلاثاء، عن تأجيلها لقرار إنشاء مصنع لها في تركيا بالقرب من مدينة أزمير بسبب عملية "نبع السلام"، التي بدأتها تركيا على شمالي سوريا.

أكد المتحدث باسم شركة "فولكسفاجن" قائلا، إن "الشركة أجلت قرارها النهائي بشأن بناء مصنع للسيارات في تركيا، وذلك وسط انتقادات دولية للهجمات، التي تشنها تركيا شمالي سوريا"، وصرح المتحدث باسم الشركة "نتابع الوضع الراهن بعناية وننظر إلى التطورات الجارية بقلق"؛ كما نقلت وكالة "رويترز".

وأكد المتحدث، على أن قرار التأجيل بشأن المصنع الجديد تم إتخاذه من قبل مجلس إدارة المجموعة، كما ذكر أن المجموعة ماتزال تعتبر تركيا هي خيارها الأول، وأنها تفضل تركيا على بلغاريا لتكون مقر مصنعها الجديد، ولكن قرار التأجيل قد تم اتخاذه.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أنشأت شركة "فولكسفاجن" وحدة تابعة لها في إقليم مانيسا بغرب تركيا، بينما قالت الشركة: إنها "لا تزال في المراحل النهائية من المفاوضات، وإنها لم تتخذ بعد قراراً نهائياً بشأن المصنع".

وقالت أنجيلا ميركل، المستشارة الألمانية، يوم الأحد الماضي، إنها أبلغت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنه يجب أن يوقف الهجمات، لأنها تنذر بخطر التسبب في أزمة إنسانية.

هذا وأقرت دول الاتحاد الأوروبي، مساء أمس الاثنين، تعليق صادرات السلاح إلى تركيا، بينما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدوره عقوبات اقتصادية على تركيا.