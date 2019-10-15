كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفاع الروسية تعلن سيطرة القوات السورية على ألف كيلومتر حول مدينة "منبج" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نوهت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إلى أن القوات السورية سيطرت على منطقة مساحتها نحو ألف كيلومتر مربع حول منبج، التي كانت تركيا قد أعلنت الاستيلاء عليها قبل أيام.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن وزارة الدفاع قولها، إن "الجيش السوري سيطر على قاعدة الطبقة الجوية، ومحطتي كهرباء، وعدة جسور على نهر الفرات"، حسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وتشن تركيا غزوا على مناطق الشمال السوري، مستهدفة المسلحين الأكراد، في عملية أثارت استياء وتنديدا دوليا واسعا.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" قد قالت، يوم أمس الاثنين، إن "وحدات من الجيش السوري تدخل مدينة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي".

وأكد قيادي في مجلس منبج العسكري، الذي يتولى السيطرة على المدينة، على أن القوات "دخلت المدينة وانتشرت على خطوط الجبهة"، وفقا لـ"سانا".

وذكر مراسل فضائية "سكاي نيوز" بالعربية، اليوم، أن جنديا تركيا قتل وأصيب 8 آخرون، في قصف بقذائف الهاون شنته قوات سوريا الديمقراطية على تجمع للجنود الأتراك.

Advertisements

وأعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل الجندي نتيجة القصف المدفعي للمقاتلين الأكراد من منطقة منبج السورية.

ولم يحدد بيان وزارة الدفاع الموقع، الذي قتل فيه الجندي، لكنه أفاد بأن الجيش التركي رد على مصدر النيران وقتل 15 إرهابيا على الأقل.

وقتل 5 جنود أتراك منذ انطلاق العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، يوم الأربعاء الماضي.