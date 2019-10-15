كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الطاقة الروسي: الشراكة الثنائية بين موسكو وأبو ظبي في مجال الطاقة تتطور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح ألكساندر نوفاك، وزير الطاقة الروسي، اليوم الثلاثاء، أن الشراكة الثنائية والمتعددة الأطراف بين موسكو وأبو ظبي في مجال صناعات الطاقة تتطور بنجاح، بما في ذلك في إطار "أوبك +".

وأشار وزير الطاقة الروسي: إلى أن الشراكة الثنائية والمتعددة الأطراف بين روسيا والإمارات العربية المتحدة في صناعات الطاقة تتطور بنجاح، "من المجالات الواعدة للتفاعل بين الشركات الروسية وشركاء الإمارة تطوير الإنتاج، وصناعة الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى التفاعل في مجال الطاقة الذرية السلمية وفي صناعة الطاقة الكهربائية"، حسب بيان لوزارة الطاقة الروسية.

وأشار البيان إلى أن نوفاك إلى أن توقيع روسية مذكرة مع وزارة الطاقة والصناعة في الإمارات العربية المتحدة يوفر الأساس، لإنشاء مجموعة العمل المعنية بالطاقة، والتي سيكون الغرض الرئيسي منها هو تنسيق أعمال الأطراف بموجب المذكرة ووضع مقترحات محددة لتنفيذ مشاريع ومبادرات الطاقة، وقال "سيتيح لنا توقيع هذا المستند تكثيف اتصالاتنا بين الوكالات بشكل كبير، وكذلك جهات الاتصال التجارية".

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كما أكد فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، خلال محادثاته مع محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، أن العلاقات التجارية بين روسيا والإمارات العربية المتحدة تتطور بطريقة ودية وبناءة.

"نواصل زيادة التعاون التجاري والاقتصادي، في العام الماضي بلغ 1.7 مليار دولار في التجارة، بزيادة قدرها 3.6%، وتتوسع العلاقات في المجالين التجاري والاقتصادي، وتستمر الاستثمارات في قطاع الطاقة، وننسق سياستنا بشأن سوق الهيدروكربون العالمي، بما في ذلك بموجب اتفاقية "أوبك +".

وأضاف الرئيس الروسي: "أنا أقدر دعمك الشخصي لشراكة صندوق الاستثمار المباشر الروسي وصندوق مبادلة، اللذين يستثمران بشكل مشترك في الاقتصاد الروسي".

وأضاف فلاديمير بوتين، خلال محادثة مع محمد بن زايد آل نهيان: أن "هذه الاستثمارات قد بلغت بالفعل 2.3 مليار دولار، لكن شركاؤك الروس لا يخذلونك: إن ربحية هذه الاستثمارات أعلى بكثير من المؤشرات المماثلة في أسواق الدول الأخرى".