كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 4 اشخاص جراء انفجار مصنع كيماوي في الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اليوم الثلاثاء،

قالت الحكومة المحلية،إنه وقع انفجار في مصنع للكيماويات بجنوب الصين، أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة ستة آخرين في أحدث سلسلة من هذه الحوادث.

وأوصحت خدمة الانقاذ في حالات الطوارئ في جوانجشي على مدونتها الرسمية، أن التحقيق جاري في الحادث، الذي وقع صباح اليوم في مصنع الباكليت البلاستيكي الشائع الاستخدام.

تسببت حوادث مماثلة في الأشهر الأخيرة في مقتل العشرات من الصينيين، على الرغم من محاولة لتعزيز السلامة ومكافحة الفساد، الذي يسهل ذلك.

لقى تسعة أشخاص مصرعهم يوم الاحد الماضي، فى انفجار غازى فى مقاطعة جيانغسو الشرقية، نفس المقاطعة، التى شهدت انفجار كيماوى ضخم فى مارس، اسفر عن مقتل ما يقرب من 80 شخص فى واحدة من أسوأ الحوادث الصناعية فى الصين فى السنوات الأخيرة.

أدى انفجار هائل في عام 2015 في مستودع للمواد الكيميائية في مدينة تيانجين الساحلية إلى مقتل 173 شخصًا، وقد تم إلقاء اللوم على تلك الكارثة بشكل رئيسي على عمليات البناء والتخزين غير القانونية.

كما لقى تسعة اشخاص مصرعهم يوم الاحد الماضي، فى انفجار غازى وقع فى شرق الصين، وفقا لما ذكره تليفزيون الدولة.

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ودمر الانفجار المطعم وألحق أضرارا بالمتاجر المجاورة في مدينة وشى الساحلية بمقاطعة جيانجسو.

ذكرت CCTV، أنه اصيب 10 آخرين ولكن حالتهم مستقرة، وقد تم ارسال اكثر من 200 من عمال الانقاذ إلى مكان الحادث.

انهار جسر في الأسبوع الماضي في نفس المدينة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص داخل سيارة.

كانت "جيانجسو" موقع انفجار كيميائي هائل في مارس، عندما توفي ما يقرب من 80 شخصا في واحدة من أسوأ الحوادث الصناعية في الصين في السنوات الأخيرة.

