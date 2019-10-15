كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الحوثيون" الإرهابية يعيقون اجتماع الحديدة للمرة الثانية على التوالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

للمرة الثانية على التوالي، أعاقت جماعة ميليشيات "الحوثيين" الإرهابية، التي تدعمها إيران في اليمن اجتماعًا بين الأطراف المتصارعة اليمنية.

وكان أبهايت غها، رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، قد حددا موعد الاجتماع في خط المواجهة في مدينة الحديدة اليوم الثلاثاء 15 من أكتوبر.

وصرح وضاح الدبيش، بذلك المتحدث باسم عمليات تحرير الساحل الغربي وقالت صحيفة "الأخبار"، أن الحكومة كانت متجهة إلى مكان الاجتماع، ولكن طريقها سدت بواسطة الدبابات والمراهقين المدربين من الحوثيين.

وأضاف الدبيش: "لقد أغلقوا الطريق وقالوا أن وفد الحوثيين في مركز قيادة الثورة فرض قيودًا على عدم السماح للفريق الحكومي بالدخول"، هذا ما كشفه ديبيش.

وقال المتحدث باسم عمليات تحرير الساحل الغربي، أن الفريق الحكومي قد أبلغ مجلس قيادة الثورة بالفعل بـ "النوايا السيئة".

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وحذر ديبيش "نحن نحملهم المسؤولية عن أي عمل عدواني ضد قواتنا، وهي خطوة من شأنها إلغاء اتفاق السويد وتجديد القتال".

وقال أن الفريق طلب أيضًا من مركز العمليات المشتركة إصدار إشعار يوضح أن الحوثيين أحبطوا اجتماعًا بين ضباط الاتصال الميدانيين.

وكشف دبيش أن رئيس فريق الحوثي قد أعلن بالفعل أنه لا ينبغي عقد اجتماع قبل ضمان وقف إطلاق النار في المدينة الساحلية، ولم يتم احترام وقف إطلاق النار منذ إعلانه في ديسمبر 2018.

ومع ذلك، قالت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، كان هناك انخفاض ملحوظ في مستوى القتال بين الطرفين بعد التوصل إلى اتفاق في ستوكهولم العام الماضي.

