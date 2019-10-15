كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة مكافحة الشغب تشتبك مع المتظاهرين في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتبكت شرطة مكافحة الشغب الاسبانية، مع المتظاهرين الغاضبين في وسط برشلونة، وكذلك خارج المطار بعد أن أدانت المحكمة العليا في إسبانيا 12 من القادة الانفصاليين، لتشجيع استقلال كاتالونيا بشكل غير قانوني.

أطلقت الشرطة الرصاص الرغوي واستخدمت الهراوات ضد المتظاهرين، وقالت دائرة الطوارئ الإقليمية SEM: إنه تلقي 53 شخصًا علاجا من الإصابات في مطار جوسيب تاراديلاس برشلونة، إل برات، في وسط مدينة برشلونة، استخدمت الشرطة الهراوات وأصوات تشبه أصوات إطلاق الصواريخ.

خرج المتظاهرون إلى الشوارع بعد اتهام تسعة من السياسيين والنشطاء الكاتالونيين البالغ عددهم 12، بالفتنة وحكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين 9 و13 عامًا، وأُدين أربعة منهم أيضًا بإساءة استخدام الأموال العامة، وتم تغريم الثلاثة الآخرين بسبب العصيان، ومنعت المحكمة كل منهم من شغل المناصب العامة.

أوقف المتظاهرون الغاضبون بعض القطارات من خلال وضع الإطارات المحترقة والخشب على المسارات، وإغلاق الطرق وكذلك مدخل المطار.

