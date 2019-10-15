برشلونة يوضح موقفه بخصوص تأجيل مباراة “الكلاسيكو”

نفى فريق برشلونة الإسباني، رغبته التقدم بطلب للاتحاد المحلي للعبة، من أجل تأجيل مباراة “الكلاسيكو” التي سجمعه بالغريم التقليدي، ريال مدريد، في 26 من شهر أكتوبر الجاري، في إطار الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، كما ذهبت إلى ذلك العديد الشائعات في إسبانيا.
وحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، اليوم الثلاثاء، فإن الفريق الكتلوني، لا يعتزم أبدا تقديم طلب لتأجيل “الكلاسيكو” لأغراض أمنية، بسبب تزامل المباراة مع دعوات لتنظيم مظاهرات حاشدة، تنديدا باعتقل وسجل عدد من القادة “الكتلونيين”.
جدير ذكره أن ريال مدريد يحتل صدارة الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، بينما برشلونة في المركز الثاني بـ 16 نقطة.
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